ANASAYFA

E- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor…

E- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor…
E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soy ağacı sorgulama) hizmeti bugün açıldı.
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