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Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması

Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması
Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran`daki seçimlerde, 2014`teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Recep Tayyip Erdoğan`a oy verip vermeyeceğini açıkladı.
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