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Elini kolunu sallayarak geldiği duruşmada 16 yıl ceza aldı!

Elini kolunu sallayarak geldiği duruşmada 16 yıl ceza aldı!
Bursa`da 1 yıldır devam eden uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanan C.P. elini kolunu sallayarak geldiği duruşmada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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