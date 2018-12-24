Erdoğan resti çekti: 'Versin istifasını çeksin gitsin'

Ozan Köse - Bekir Koca - Ersen Küçük / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığına dikkat çekerek “Buradan açıkça söylüyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzili yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin, bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var” dedi.