ANASAYFA

Eski vekillere yeniden davet!

Eski vekillere yeniden davet!
Erdoğan’ın eski milletvekillerinden tercih kullanırken ‘sadakat ve güven’ unsurunu ön plana çıkardığı öngörülüyor.
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