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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 ölü

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 4 ölü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Video için tıklayın
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