ANASAYFA

Esrarengiz taşlar dikkat çekiyor

Esrarengiz taşlar dikkat çekiyor
Onur Erden / İHASivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli köyünde bulunan yaklaşık 300 yıllık mezar, isimsiz, tarihsiz ve farklı biçimlerde kesilmiş mezar taşları ile dikkat çekiyor.
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