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  • Evinde iftar açtığı kişi bakın kim çıktı? Sosyal medya hesabından duyurdu…

Evinde iftar açtığı kişi bakın kim çıktı? Sosyal medya hesabından duyurdu…

Evinde iftar açtığı kişi bakın kim çıktı? Sosyal medya hesabından duyurdu…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar için Ankaralı bir ailenin sofrasına konuk oldu.
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