ANASAYFA

Faiz belasına karşı tedbir paketi yolda

Faiz belasına karşı tedbir paketi yolda
Erdoğan, yüksek faiz oranlarının enflasyonu tetiklediğini tekrarlayarak, önümüzdeki süreçte enf-lasyonla mücadele ve faiz oranlarının düşürülmesi konusunda yeni adımlar atacaklarını söyledi
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