ANASAYFA

Fatih’te yangın paniği

Fatih’te yangın paniği
Fatih’te elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden biri “Camdan çıktım, çocukları zor kurtardım” dedi.
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