Feci kaza: Kaza sonrası şoka girdi

Kaza, 00.15 sıralarında Basın Ekspres yolu 212 AVM civarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil önce 34 SE 5676 plakalı lüks otomobile ardından da 34 SZ 3862 plakalı otomobile çarptı.