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FETÖ/PDY davasında tutuklu 5 sanığa hapis cezası

FETÖ/PDY davasında tutuklu 5 sanığa hapis cezası
Zonguldak’ta FETÖ/PDY davasında aralarında örgütün sözde ‘askerlerden sorumlu abiler’i olduğu iddia edilen 5 tutuklu sanığa 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.
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