ANASAYFA

Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu
Arif Kaplan / İHA Antalya’nın Manavgat ilçesinde filmleri aratmayan operasyonda bir araçta bulunan 5 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.
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