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Fransız milyarder hayatını kaybetti

Fransız milyarder hayatını kaybetti
Fransa’nın en zengin 4’üncü kişisi olarak bilinen iş adamı Serge Dassault, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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