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Genç kadın mühendis kaza kurbanı

Genç kadın mühendis kaza kurbanı
Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk / Bursa’da genç kadın sürücünün kullandığı otomobil, otobanda arıza yapan ve park eden kamyona arkadan çarptı. Kazada 25 yaşındaki mühendis olay yerinde hayatını kaybetti. Haberin videosu için tıklayın
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