Gizemli kızla ilgili sır perdesi devam ediyor

Ulu Mezarlık`ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı.