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Gizemli kızla ilgili sır perdesi devam ediyor

Gizemli kızla ilgili sır perdesi devam ediyor
Ulu Mezarlık`ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı.
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