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Göçükten yaralı kurtuldu, o anları anlattı

Göçükten yaralı kurtuldu, o anları anlattı
Zonguldak’ta 2 maden işçisinin yaklaşık 6.5 saat sonra kurtarıldığı göçükten yaralı kurtulan maden işçisi Ferdi Oral, o anları İHA’ya alattı.
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