ANASAYFA

Gül’den Davutoğlu’na sürpriz teklif

Gül’den Davutoğlu’na sürpriz teklif
Muhalefetin ortak adayı olarak ismi ortaya atılan Abdullah Gül; önceki gece sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Gül, İstanbul’da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
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