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'Gülen'in köpeğiyim' demişti… Cezası belli oldu!

'Gülen'in köpeğiyim' demişti… Cezası belli oldu!
Erzurum`da "Gülen`in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesörün yargılandığı davada sıcak gelişme yaşandı.
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