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Gümüşhane'de deprem! Kaymakam yaralı

Gümüşhane'de deprem! Kaymakam yaralı
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bugün sabaha karşı 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Gümüşhane kent merkezinden de hissedilen depremde Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz yaralandı.
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