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Güvenlik korucularına hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Güvenlik korucularına hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Diyarbakır`ın Kulp ilçesinde teröristler odun kesen güvenlik korucularına düzenlediği saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.
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