ANASAYFA

Hainler Kandil’den kaçıyor!

Hainler Kandil’den kaçıyor!
PKK’nın merkezi Kandil’e yönelik operasyonun ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte terör örgütünde panik havası oluştu.
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