ANASAYFA

Hasetlik yapıyorlar sindiremiyorlar

Hasetlik yapıyorlar sindiremiyorlar
Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran’da seçimin iki taraf arasında olacağını belirterek “Birinci taraf ‘yapım ekibi’, ikinci taraf ‘yıkım ekibi’” dedi.
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