ANASAYFA

Hatay'da yılanların dansı görenleri şaşırttı

Hatay'da yılanların dansı görenleri şaşırttı
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir bahçede birbirlerine sarılmış yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanların ilginç dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç