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Düşen helikopterde olanlardan biri o iş adamı çıktı! Düşen helikopterin sahibi Halil Ünver kimdir?

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Düşen helikopterde olanlardan biri o iş adamı çıktı! Düşen helikopterin sahibi Halil Ünver kimdir?
Düşen helikopterde olanlardan biri olan Halil Ünver hayatını kaybetti. Peki düşen helikopterin sahibi Halil Ünver kimdir?
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