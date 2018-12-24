ANASAYFA

İki şehir arası 5.5 saate düşüyor

İki şehir arası 5.5 saate düşüyor
Yağmur Yıldız-Bahadır Muhlis Gökgül / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yozgat`tan Ankara`ya eskiden 5 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat`tan İstanbul`a 5,5 buçuk saatte gidilecek" dedi.
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç