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İlginç kaza! Minibüs balıkçı teknesine çarptı

İlginç kaza! Minibüs balıkçı teknesine çarptı
Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı bulunan tekneye çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu.
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