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İncirlik’te savaş uçağı hareketliliği

İncirlik’te savaş uçağı hareketliliği
Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya / Türk Silahlı Kuvvetleri, `Zeytin Dalı Harekatı` kapsamında Afrin’deki terör yuvalarını vururken, İncirlik’teki hava hareketliliği de sürüyor.
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