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Isparta’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Isparta’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı
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