ANASAYFA

İsrail’den geri adım

İsrail’den geri adım
Türkiye’nin ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına verdiği sert tepkiye karşı İsrail parlamentosunda sözde Ermeni soykırımını oylayacağını açıklayan İsrail, bu kararından geri adım attı.
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