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İstanbul'da feci yangın: 3 yaralı

İstanbul'da feci yangın: 3 yaralı
Kartal’da bir kitapçının deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Panikleyen vatandaşlar camdan aşağıya atlayarak yangından kurtuldu.
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