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İşte anne yüreği: Yangından canı pahasına kurtardı

İşte anne yüreği: Yangından canı pahasına kurtardı
Adana’da bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede çıkan yangında anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtulurken daire kullanılamaz hale geldi.
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