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İşte Ömer Halisdemir'i şehit eden hainin kimliği!

İşte Ömer Halisdemir'i şehit eden hainin kimliği!
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir`e son kurşunu sıkarak şehit eden darbeci Mihrali Atmaca`nın FETÖ ile olan bağlantısı itirafçı ifadesinde ortaya çıktı.
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