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İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir’in Dikili ilçesinde, bir kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
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