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Kadıköyde silahlar konuştu

Kadıköyde silahlar konuştu
02.00 saatlerinde, Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi Misakı Milli caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir barda eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışmaya başladı.
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