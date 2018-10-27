Kan donduran cinayet!

1/7 Olay, 23 Ekim 2018'de akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden 2 çocuk annesi Elmas Demir (26), 10 yıllık eşi Vahdet Demir'den (30) gördüğü şiddete dayanamadı. Çocukları H.D. (9) ve T.D.'yi (6) yanına alan Demir, 2 ay önce Ankara'da yaşayan ailesinin yanına kaçtı. Vahdet Demir, aylar sonra barışma bahanesiyle eşi ve eşinin ailesiyle irtibata geçti. Ankara'ya gelen Demir'i Elmas Demir'in babası Kenan Özkaragöz karşıladı ve kaldıkları eve götürdü. Ancak yıllarca şiddete maruz kalan Elmas Demir, kocasıyla görüşmek istemedi. Bunun üzerine İstanbul'a geri döneceğini söyleyen Vahdet Demir, otobüs bileti alacağını söyleyerek saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı.