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Kanser olabilirsin denildi, karnından çıkan şok etti

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Kanser olabilirsin denildi, karnından çıkan şok etti
Kist olduğu sanılarak ameliyata alınan kadının karnından, 3 yıl önce sezaryen ile yaptığı doğumda unutulan bir kavanoz gazlı bez çıktı. Video için tıklayın
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