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Kar ilçeyi kapladı, yollar kapandı, elektrikler gitti

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Kar ilçeyi kapladı, yollar kapandı, elektrikler gitti
Bingöl`ün yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar, Yedisu ilçesini beyaza bürüdü.
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