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Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu

Karaköy yeni yüzer iskelesine kavuştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy`ün yeni yüzer iskelesi, geçtiğimiz aylarda Tuzla Tersanesi`nden alınarak Haliç Tersanesi’ne getirilmişti.
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