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Kayseri’deki lahit açıldı!

Kayseri’deki lahit açıldı!
Selma Kara - Muhammed Kısır / Kayseri’de dün bir mahkeme araması esnasında tesadüfen çıkan lahit açıldı. Yaklaşık 10 ton civarındaki lahitten aile mezarı çıktı.
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