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Kilis merkezine roket düştü! Çok sayıda yaralı var

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Kilis merkezine roket düştü! Çok sayıda yaralı var
Ahmet Arslantaş-Mehmet Ali Dağ-Cahit Özçelik-Orhan Erkılıç - İHAKilis’in tarihi Çalık Camii’ne akşam namazı esnasında roket isabet etti. Kubbesi yıkılan camide can pazarı yaşandı.
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