ANASAYFA

Kırklareli’nde kar yağışı

Kırklareli’nde kar yağışı
Emre Gülle / Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Video için tıklayın
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