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Kızılcahamam'da bir kişi aracında ölü bulundu

Kızılcahamam'da bir kişi aracında ölü bulundu
Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesi TOKİ konutları yanında bulunan verici direkleri yakınında Turgay Koçak aracı içerisinde ölü olarak bulundu.
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