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Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı

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Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
Gürcan Yılmaz-Murat Kanber - İHA Kocaeli’nde gece saatlerinde başlayan yoğu kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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