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Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
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Gürcan Yılmaz-Murat Kanber - İHA
Kocaeli’nde gece saatlerinde başlayan yoğu kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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Selim Temurci Kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
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