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Konyaspor'da ilk aday Yılmaz Vural

Konyaspor'da ilk aday Yılmaz Vural
Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek`le yolları ayırma kararı alan Atiker Konyaspor`da ilk hedef Yılmaz Vural.
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