ANASAYFA

Köylerin elektriği güneşten

Köylerin elektriği güneşten
Hükûmetin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında köylerin elektriğini yerinde karşılamak amacıyla güneş tarlaları projesi hayata geçirilecek.
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