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iha.com.tr »
Köyün en yüksek tepesine astılar… Afrin sınırına dev Türk bayrağı
Köyün en yüksek tepesine astılar… Afrin sınırına dev Türk bayrağı
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Hatay`ın Hassa ilçesinde, Afrin sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı. Nuri Pir - Erdal Can İçelli
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Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar… Çiftlerin yeni çekim adresi oldu!
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