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Köyün en yüksek tepesine astılar… Afrin sınırına dev Türk bayrağı

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Köyün en yüksek tepesine astılar… Afrin sınırına dev Türk bayrağı
Hatay`ın Hassa ilçesinde, Afrin sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı. Nuri Pir - Erdal Can İçelli
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