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Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler
Ali Soydemir / İHAAydın’ın Nazilli ilçesinde, lüks bir otomobil içerisinde terk edilen kanatlı hayvanlar telef oldu. Geride canlı kalan hayvanlara ise güvercin derneği sahip çıktı.
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