Maaşlar en az 2 bin 67 lira olacak

12 milyon emeklinin Temmuz zammı için 3 farklı tahmin ortaya atılırken; en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 600 lirayı, memur emeklilerinde 2 bin lirayı aşacak.