ANASAYFA

Maaşlar en az 2 bin 67 lira olacak

Maaşlar en az 2 bin 67 lira olacak
12 milyon emeklinin Temmuz zammı için 3 farklı tahmin ortaya atılırken; en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 600 lirayı, memur emeklilerinde 2 bin lirayı aşacak.
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç