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Mandalinacı Veysel, dünya yıldızlarını geride bıraktı

Mandalinacı Veysel, dünya yıldızlarını geride bıraktı
`Vay Delikanlı Gönlüm` klibiyle fırtına gibi bir başlangıç yapan Veysel Mutlu, Youtube`un `En Çok İzlenen 100` listesine 25`inci sıradan girdi.
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